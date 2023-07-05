Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об очередной попытке атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино. Он отметил, что противник попал под ураганный огонь и был вынужден спасаться бегством.

«Ситуация находится под контролем, наши ребята держат позиции, плюс выбили украинских боевиков с их позиций, которые находились севернее и северо-западнее села Работино», – добавил политик.

Кроме того, у Марфополя попытку прорыва предприняла специальная мобильная группа ВСУ. Она передвигалась в сторону населенного пункта Дорожняки, который определен командованием противника как ключевой плацдарм для перехода в контрнаступление на Пологовском направлении в Запорожской области. Однако и тут Киев ждала неудача, спецгруппа полностью уничтожена.