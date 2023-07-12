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Певец, музыкант и телеведущий Родион Газманов стал почетным гостем кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ», главной темой которого является патриотизм. В интервью с aif.ru Родион Газманов высказал свое мнение о некоторых артистах, таких как Дмитрий Назаров, Артур Смольянинов и Семен Слепаков (выполняют роль иноагента в РФ), которые покинули Россию и на своих выступлениях за границей оскорбляют страну.

Газманов поделился своим видением ситуации: «У меня есть знакомые, которые уехали. Это не только артисты. Их не так много, но такие есть. В какой-то момент эти люди решили, что сегодняшняя ситуация им некомфортна или даже опасна. Они тихо собрали вещи и уехали работать в другую страну. Могу ли я их осуждать? Нет. Запрета на выезд не было. Они не нарушали никаких законов, они просто уехали».

Однако Родион Газманов подчеркнул, что есть определенная грань в таких отъездах: «Есть и другие уехавшие. Это артисты, которые покинули страну и сейчас, чтобы получить поддержку за рубежом, на своих выступлениях ругают Россию, которая их вырастила, дала образование и стартовый капитал».

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