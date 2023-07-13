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РИА Новости опубликован материал, в котором рассказывается о проекте «Время своих». В рамках данного проекта оказывается помощь ветеранам СВО и семьям погибших на фронте. Военнослужащие, получившие травмы во время боевых действий, могут пройти реабилитацию в Центре восстановительной терапии имени Михаила Лиходея.

Проект «Время своих» был создан неравнодушными гражданами нашей страны, которые добровольно решили помогать тем, кто получил на фронте ранения и семьям погибших военнослужащих.

Ветеранам спецоперации оказывается комплексная поддержка. Военные могут получить медицинскую и психологическую помощь, проходят реабилитацию после полученных травм. Также в центре восстановительной терапии могут помочь с протезированием. Работники центра помимо всего прочего помогают в поиске работы или же освоении новой профессии.

На данный момент программу прошло 26 человек. Среди них были не только военнослужащие, но и мирные граждане, пострадавшие в результате обстрелов.

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