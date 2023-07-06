Удар ракетами «Калибр» по Львову поразил казармы военной академии, в которых размещалось более 800 иностранных наемников. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

Представитель военного ведомства, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что целью удара был резерв ВСУ, состоящий из наемников и боевиков украинской армии. Помимо этого, ракетным ударом уничтожены и хранящиеся на территории бывшего автопарка британские танки «Челленджер 2».

Напомним, ранее сообщалось, что удар наносился по так называемому военному треугольнику во Львове. Там, помимо академии и казарм, находилось еще и общежитие, приспособленное для нужд ВСУ – в этом здании также размещались иностранные наемники. Официальной информации от Минобороны о ракетном ударе по объектам украинской армии во Львове пока не поступало.