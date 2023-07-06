ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удар ракетами «Калибр» по Львову поразил казармы военной академии, в которых размещалось более 800 иностранных наемников. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

Представитель военного ведомства, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что целью удара был резерв ВСУ, состоящий из наемников и боевиков украинской армии. Помимо этого, ракетным ударом уничтожены и хранящиеся на территории бывшего автопарка британские танки «Челленджер 2».

Напомним, ранее сообщалось, что удар наносился по так называемому военному треугольнику во Львове. Там, помимо академии и казарм, находилось еще и общежитие, приспособленное для нужд ВСУ – в этом здании также размещались иностранные наемники. Официальной информации от Минобороны о ракетном ударе по объектам украинской армии во Львове пока не поступало.

Вам может понравиться

Портал PrimaMedia назвал три фактора, которые негативно влияют на поджелудочную железу

Поджелудочная железа регулирует обмен веществ в организме, а также отвечает за выработку инсулина. Однако существуют вредные и даже опасные факторы, которые не дают ей полноценно выполнять эти важные функции, сообщил

Пленный боевик рассказал о подготовке ВСУ в Польше: «курировалось это все в США»

Как сообщает издание «Царьград», пленный украинский военный Александр Ривера рассказал, как проводилась подготовка боевиков ВСУ к боевым действиям. По его словам, он вместе с сослуживцами проходил военную подготовку на территории

Авианосец «Адмирал Кузнецов» планируют передать флоту в конце 2024 года

Испытания авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» могут пройти весной и осенью следующего года, а в распоряжение флота корабль планируют передать к ноябрю-декабрю, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.