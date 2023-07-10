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Актриса театра Петросяна Оксана Невежина побывала на Донбассе вместе с другими артистами и по возвращении передала Евгению Вагановичу приветы и хороший пожелания от местных жителей. Она рассказала, что агитбригады всегда пользуются популярностью в ЛНР и ДНР, имх задаривают цветами, а дети дарят свои рисунки.

В основном концерты посещают женщины с детьми и пенсионеры. Однажды они подарили Невежиной осколок снаряда, который угодил в жилой дом, но никого не задел. По ее словам, сейчас это своеобразный талисман, символ жизни посреди боевых действий.

О концертах в Донбассе рассказал и Григорий Лепс. Он сообщил, что на такие мероприятия с удовольствием приходят все, так как это глоток свежего воздуха.

РИА Новости пишет, что эстрадные артисты часто отправляются на Донбасс. Они не только выступают, но и везут с собой гуманитарную помощь, часто помогают малообеспеченным приобрести все необходимое. Также они заботятся об инвалидах, приобретая протезы.

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