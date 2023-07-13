РИА Новости называет одним из наиболее популярных литературных жанров в России историческую беллетристику. В таких романах речь идет о коварных заговорах и интригах, но исторические факты часто переплетаются с современностью, что может запутать читателя.

Именно этим, по словам авторов публикации, занимался писатель Валентин Пикуль. Он писал свои произведения на основе источников, которые не были подтверждены официально. Следовательно, говорить о достоверности происходящих в его романах событий несколько некорректно.

К примеру, критики в пух и прах разнесли произведение «Нечистая сила», назвав его гнусным и лживым. Однако это никак не повлияло на предпочтения читателей, которые с удовольствием скупали все новые тиражи.

Примерно то же самое произошло с романом «Хожения Иваново Олельковича, сына Ноугородца», стилизованным под старину. Одно это привлекало читателей и никакие критики не смогли отбить у них охоту приобрести книгу.

Также читателей фактически обманул автор книги о «Ледовом побоище», в ходе которого в Чудском озере утонули далеко не все псы-рыцари. Романтизм привлек внимание к роману «Три мушкетера» француза Александра Дюма, однако если копнуть глубже, то мушкетеры были преступниками, нарушающими закон.