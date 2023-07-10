Представители Росгосстраха рассказали читателям «Российской газеты», что выбирая страну для путешествия, важно не забывать о потенциальных рисках, связанных с различными болезнями. Они сообщили о характерных заболеваниях, с которыми чаще всего сталкиваются туристы из РФ.

Так, в Египте наиболее распространенным является диагноз «травма стоп» либо других частей тела. Ее вызывают уколы иголками морских ежей, которых в стране очень много.

В Малайзии и Таиланде, в Индии, Камбодже и на Бали из-за слишком жаркого климата и специфической еды путешественники часто страдают от гастроэнтерита. Это заболевание возникает и в том случае, когда заведения общественного питания хоть и предлагают вкусную еду, но не соблюдают санитарные нормы.

В Таиланде, на Бали и в Индонезии многие путешественники первым делом берут на прокат мотобайк, чтобы удобно передвигаться по курортам. Однако из-за полного отсутствия правил дорожного движения в этих странах они часто получают разного рода травмы, попадая в дорожно-транспортные происшествия.