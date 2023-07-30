Российский президент Владимир Путин всегда был настроен на конструктивное сотрудничество и даже американских политиков называл “партнёрами”. Однако на Западе образ главы российского государства намеренно исказили. Об этом рассказал режиссёр Оливер Стоун – передаёт РИА “Новости”.

Во время одного из подкастов Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда Стоун вспоминал, как шесть лет назад снимал документальный фильм про Владимира Путина. Как отметил режиссёр, в 2017 году в словах российского президента он не услышал никакой воинственности, хотя задавал тому прямые вопросы.

В то же время Стоун указал, что на Западе российского лидера старались изображать, как “монстра”. А возможность, что Россия станет союзником США, с тех пор безвозвратно потеряна, и виновен в этом Запад, – подчеркнул режиссёр.