К обсуждению фанатами одного эпизода трейлера фильма “Барби” решила присоединиться и режиссёр фильма Грета Гервиг. Об этом пишет издание “Чемпионат”.

Постановщица картины прокомментировала момент, в котором исполнительница главной роли актриса Марго Робби делает шаг из туфель на высоком каблуке для того, чтобы встать на цыпочки. По мнению некоторых зрителей, этот момент оказался компьютерной графикой – ноги актрисы были идеально согнуты. Однако Гервиг развеяла этот миф.

Она призналась, что идеи использовать CGI-графику действительно обсуждались на съёмочной площадке, однако дальше слов дело не пошло – постановщица картины наотрез отказалась менять настоящие ноги актрисы на компьютерную графику. При этом режиссёр назвала ступни Марго Робби “идеальными ступнями танцовщицы”.

В США фильм “Барби” выйдет в прокат 21 июля.