Ведущая Регина Тодоренко пожаловалась своим подписчикам, что сильно прибавила в весе во время летнего отпуска. Сейчас молодая мама отдыхает за рубежом. Однако идиллию омрачает недовольство собственной фигурой. Регина очень стала переживать из-за лишних килограммов, появившихся во время отпуска.

Тодоренко выбрала для отдыха популярный турецкий курорт. Она остановилась в номере элитной гостиницы, в которой, по словам ведущей, отменная кухня. А так как в отеле питание представлено в виде шведского стола, то Регина не смогла устоять от вкусной еды. В результате, как отметила Тодоренко, ей стали малы наряды, которые она взяла с собой в отпуск.

В браке с Владом Топаловым Регина родила два сына – Михаила и Мирослава. Сейчас она отдыхает в Турции со своими детьми без супруга. В Сети уже неоднократно возникали слухи о ссоре ведущей с певцом, и даже о вероятном разводе. Однако стало известно, что Влад уехал в ЮАР для участия в съемках телепроекта «Новые звезды в Африке».