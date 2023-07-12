Ракеты SCALP, которые Франция отправила на Украину, для российских систем ПВО являются весьма сложными для перехвата целями. Такой вывод сделал военный аналитик Юрий Лямин.

Он сравнил ракеты SCALP с британскими Storm Shadow и отметил, что и те, и другие боезаряды изготавливаются одним производителем. При этом дальность поражения целей у первых составляет 250 километров, но только в экспортном варианте. Реальная же дальность достигает 560 км.

Как и Storm Shadow, ракеты SCALP создавались для обхода противовоздушной обороны. Российская ПВО уже сбивала британские боезаряды, но как будет с французскими, пока неизвестно. В любом случает обе разновидности ракет представляют серьезную опасность, уверен старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий.

Напомним, Запад не только наращивает военную помощь Украине, но и предоставляет те виды вооружений, которые ранее поставлять не планировал.