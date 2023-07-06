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Аналитики зафиксировали в июне снижение цен на авиабилеты на популярные у россиян международные направления. В прошлого году цены сильно выросли из-за ажиотажа на фоне экономической неопределённости и геополитической обстановки, в конце первого летнего месяца этого года, стоимость перелётов понизилась. Об этом сообщает “РБК”.

Значительней всего подешевели перелёты в Турцию. По данным билетных агрегаторов, перелёт туда и обратно стоит 34 300 рублей. Это на 14% ниже, чем было годом ранее. Перелёты в Армению тоже стали дешевле: на 9% (25,3 тысячи рублей за билеты туда и обратно). Цена авиабилетов в Казахстан опустилась до 29,4 тысяч рублей (снижение на 4%).

По мнению экспертов, которых опросило издание, снижение стоимости авиаперелётов связано с тем, что авиакомпании стремятся загрузить самолёты полностью, делая цену более привлекательной. Кроме того, рейсов в некоторые страны стало больше, что в итоге тоже отразилось и на цене перелёта.

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