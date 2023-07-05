Пересечение транспортными средствами границы с Германией, в том числе и личного транспорта граждан Российской Федерации, будет расцениваться в качестве основания для его ареста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный ответ таможни ФРГ, полученный редакцией.

Российские журналисты задали вопрос немецким чиновникам, возможно ли заехать в Германию на личном автомобиле с российскими номерами. Как следует из ответа немецких таможенников, если гражданин России заедет на территорию Германии на личном автомобиле с российскими номерными знаками, то это может стать основанием для ареста транспортного средства.

Представитель Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ написал: «Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, который определяет эмбарго в отношении Российской Федерации. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств».