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Курс доллара пересек отметку в 90 рублей, китайский юань стоит 12,59 руб, а евро – 101,65 рубля. Рост продолжается, что может негативно отразиться на автомобильном рынке России.

В мае и июне авторынок получил серьезный толчок, объем продаж стремительно вырос. Так, в первом месяце лета, согласно статистическим данным, наблюдался рост на 133 процента в сравнении с 2022 годом. Однако увеличение курса валют может создать проблемы уже в ближайшем будущем.

По словам эксперта Владимира Желобова, следующие поставки европейских авто после исчерпания их запасов осенью могут обойтись дороже на 15-20 процентов. Поэтому надеяться на снижение цены точно не стоит. Повысится она и на те машины, которые сейчас ввозятся по параллельному импорту. Доллар, евро и юань медленно прибавляют в цене, что делает закупки автомобилей за рубежом не слишком выгодным мероприятием.

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