Группа исследователей из Лейпцигского университета провела эксперимент, в результате которого выяснила взаимосвязь между развитием рака в ротоглотке и ранним началом половой жизни. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Cancers.

В ходе эксперимента ученые обследовали 317 пациентов, у которых рак в ротоглотке был вызван вирусом папилломы человека (ВПЧ), а также 303 здоровых человека. Оказалось, что люди с заболеванием не вели беспорядочную сексуальную жизнь, а среднее количество их партнеров не превышало данные показатели у здоровых людей.

Тем не менее, заболевшие раком люди курили и употребляли алкоголь намного чаще. При этом ученые заметили еще одну особенность, что вызванный ВПЧ рак в ротоглотке намного чаще встречался у тех людей, которые начали вести активную половую жизнь раньше 18-летнего возраста.

В качестве профилактики развития рака в ротоглотке ученые рекомендуют проводить вакцинацию детей от ВПЧ в период до полового созревания.