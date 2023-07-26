Одной из площадок Московского урбанистического форума станет Гостиный двор, где все желающие смогут увидеть самые прогрессивные медицинские технологии, применяемые столичными врачами. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 1 августа по 10 сентября на территории Гостиного двора все желающие смогут познакомиться лично с технологией цифрового двойника человека, узнать свой биологический возраст и посмотреть, как с помощью 3D-принтера создаются биосовместимые протезы.

Анастасия Ракова также добавила, что руководство города Москвы старается шагать в ногу со временем, поэтому в рутинную практику врачей постоянно внедряются передовые медицинские технологии. Представленные на выставке отечественные разработки и технологии можно будет испытать на себе лично.

Например, каждый посетитель сможет узнать свой настоящий биологический возраст благодаря бесплатному экспресс-тестированию в Лаборатории омиксных технологий. Расшифрованные данные, полученные из молекул человеческого организма, станут основой для создания цифрового двойника. Таким образом, врачи смогут не только узнать биологический возраст человека, но и более точно назначить необходимые процедуры для лечения тех или иных заболеваний.