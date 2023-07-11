Народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Раиса Рязанова рассказала журналистам, что никогда не стремилась выглядеть моложе своих лет. По словам артистки, она не переживает по поводу своего возраста и отлично относится к своим нынешним ролям – мам и бабушек.

Рязанова отметила, что в последнее время ей достаются именно роли мам и бабушек. Но в силу своего возраста, она не стремиться заполучить другие роли. «Бабушек тоже надо кому-то играть. Я и в жизни для многих похожа на чью-то родственницу».

Также Рязанова поделилась своими впечатлениями от съемок знаменитого советского кинофильма «Москва слезам не верит». По ее словам, Меньшов не предлагал артистке какую-то конкретную роль, а просто дал ей сценарий. По итогу артистка самостоятельно выбрала для себя роль Тоси (Антонины Буяновой). Раиса Рязанова отметила, что с первых строк поняла, что именно Тосю ей предстоит сыграть. «Эта героиня мне близка по духу, по природе, по тому, как она живет, в кого влюбилась. Я сразу сказала: “Я – это Тося”».