Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР Раиса Рязанова стала гостем кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ». Главной темой мероприятия является патриотизм и любовь к Родине. Российская актриса выразила свое мнение относительно Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов на территории РФ), позволяющему себе нелицеприятные высказывания в адрес России и российского президента.

Раиса Рязанова подчеркнула, что в российских актерских кругах многие пребывают в шоке от того, что Максим Галкин проявляет такую дичайшую русофобию. «Такое ощущение, что ему поменяли мозг, – заявила артистка. Она предложила Максиму «проверить голову», ведь адекватный человек не может так высказываться о родной стране.

Ранее Рязанова уже высказала свое мнение относительно Максима Галкина. По ее словам, «в этих его «шутках» проявилась и вылилась вся злость, которую он копил».

I фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ» прошел в Ессентуках при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.