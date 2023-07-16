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Пятничный вечер в приятной компании перерос в конфликтную ситуацию со стрельбой и вызовом сотрудников полиции. Инцидент произошел в Аксайском районе Ростовской области. Соответствующие кадры с камеры видеонаблюдения были опубликованы в местных пабликах.

Один из соседей решил проучить шумную кампанию молодых людей, однако в результате сам стал объектом проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пьяный мужчина с пакетом в руках толкает автомобиль, чтобы активировать сигнализацию. На шум противоугонной системы выходит молодой мужчина, чтобы выяснить причину ее срабатывания.

Далее конфликтная ситуация обостряется, и пьяный мужчина производит выстрел в землю и в сторону, после чего молодой мужчина уходит. По информации пресс-службы Главного управления МВД по Ростовской области, в дежурную часть поступило сообщение о конфликте местных жителей. Оказалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов в сторону из травматического пистолета, который принадлежит ему на законных основаниях.

Никто из участников конфликта не пострадал, а сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент проводят проверку всех участников инцидента для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

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