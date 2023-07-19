Имена участников специальной военной операции навсегда будут вписаны в историю страны. В их честь будут называть улицы, города, парки, школы и так далее. Об этом заявил президент Владимир Путин. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Во время заседания наблюдательного совета АНО “Россия – страна возможностей”, президент пообщался с добровольцем, участником СВО Ильей Штокманом. Главу государства поразила история мужчины, который покинул место работы, дававшее ему бронь от мобилизации, и ушёл на фронт. В шутку глава государства заметил, что крупнейшее газовое месторождение в России называется Штокмановским.

В продолжении своей мысли Путин уже серьёзно добавил, что по его мнению имена участников СВО будут всё чаще появляться на картах российских населённых пунктов.

В ряде российских городов ранее уже приняли решение назвать некоторые улицы и скверы именами героев специальной военной операции.