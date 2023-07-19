Телеканал Russia Today остался единственным средством массовой информации, которое доносило правду до западной аудитории. Именно поэтому в Европе чинят препятствия его работе, а то и вовсе закрывают, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе заседания совета АНО «Россия – страна возможностей» глава государства прокомментировал высказывание девушки – военного корреспондента Кристель Неан Карин. Она отметила, что на Западе «сильно боятся правды», поэтому все СМИ, которые пытаются донести ее до зрителей, слушателей и читателей, постоянно преследуют, стремясь дискредитировать.

«Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию, — это Russia Today», – ответил, согласившись с девушкой, президент.

Он также отметил, что правда всегда была и остается оружием для борьбы с ложью и пропаганды, которая насквозь пропитана враньем.