Западные СМИ мгновенно отреагировали на сообщения о «решающей фазе» контрнаступления ВСУ и начали оценивать шансы на переговоры с Россией на условиях НАТО. «Московский комсомолец» пишет, что ближе к осени давление на Москву будет усиливаться, причем не зависимо от результатов украинской операции.

Телеканал Би-би-си вбросил в Сеть информацию о неком полуторном треке, который якобы является каналом переговоров между Россией и Западом. Подобные заявления, которые впервые появились около 3 недель назад, должны продемонстрировать, что НАТО готова к компромиссам и печется исключительно о мире.

МИД РФ уже после первого появления такой информации опроверг ее и заявил, что ни в чем подобном Москва не участвует. В Белом доме же заявили, что о наличии трека знают, но переговоров не ведут. То есть, фактически подтвердили недостоверность информации. Однако на деле это было лишь «пробным камешком».

По словам авторов публикации, подобные вбросы адресованы «партии мира» внутри России, которая должна оказывать давление на президента РФ Владимира Путина. Также они пытаются внушить мысль, что «лучше худой мир». Однако для России подобный вариант неприемлем и поэтому необходимо очень внимательно приглядеться к «партии мира».