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Московский пятиклассник был жестоко убит своим знакомым сверстником. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подростка 2010 года рождения, который сначала убил своего товарища ножом, а потом спрятал тело в одном из коллекторов парка Коломенское.

Однако следователям так и не удалось установить мотив убийства 11-летнего мальчика. Во время разговора со следователями 13-летний подросток признался в убийстве. По его словам, он вспылил из-за банального спора о том, кто из подростков сильнее. В начале следователи усомнились в данной версии, но в ходе следственных действий пришли к выводу, что подросток говорит правду.

По информации источника «МК», подозреваемый в убийстве своего сверстника 13-летний подросток в 2021 году потерял своего отца, а впоследствии перенес операцию. Теперь следствию предстоит выяснить, могли ли данные обстоятельства повлиять на психическое состояние подростка, совершившего тяжкое преступление.

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