Цукерберг стремится выстроить глобальную сетевую диктатору, которая основывается на либеральной платформе. Именно поэтому он вступил в противостояние с предпринимателем и изобретателем Илоном Маском, который в попытках внести изменения в социальную сеть Twitter, не приемлет либерализма вообще, сообщил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Так он прокомментировал длящееся уже несколько недель противостояние руководителя компании Meta (запрещенная в России экстремистская организация) Марка Цукерберга и Маска, владеющего «Твиттером».

Напомним, что 6 июля Цукерберг запустил новую социальную сеть Threads, которая изначально позиционировалась как альтернатива «Твиттеру». Приложение, появившееся в AppStore, буквально за несколько часов установили на свои устройства 10 миллионов пользователей. Маск уже заявил, что запуск этой сети является незаконным использованием интеллектуальной собственности и присвоением коммерческих секретов.