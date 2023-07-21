Общественный деятель Роман Худяков рассказал интересную историю о певице Алле Пугачевой и шоумене Максиме Галкине (признан иноагентом в РФ), которые потребовали крупный гонорар от Лаймы Вайкуле за свое выступление на фестивале «Рандеву».

По словам Худякова, Лайма Вайкуле предложила своей близкой подруге и ее мужу выступить на ее мероприятии Laima Rendezvous Jurmala. Однако звездная пара решила потребовать оплату за свои выступления. Пугачева запросила ничуть не маленькую сумму – 250 тысяч евро за пару песен, а Галкин оценил свои выступления в 150 тысяч.

По словам Худякова, Вайкуле хотела сделать триумфальное выступление Пугачевой, где та должна была спеть под фонограмму. Организаторы из Латвии также подтверждают эту информацию. Запросы за такие выступления были довольно высокими.

Однако, как известно, Алла Пугачева все же выступит на фестивале «Рандеву», но в качестве критика. Певица не будет петь, а зрительно оценит каждое выступление артистов, высказав свое мнение о каждом из них.