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Людмила Тарановская, психотерапевт, поделилась советами о том, как правильно себя вести в случае панической атаки. Она подчеркнула, что эти состояния могут иметь крайне негативное влияние на организм и социальную сферу.

Паническая атака характеризуется ощущением сильного страха и тревоги, которые почти невозможно контролировать. Во время такой атаки организм испытывает высвобождение большого количества гормонов стресса, что приводит к физиологическим проявлениям, таким как дрожь в руках и ногах, учащенное сердцебиение, потливость и ощущение удушья. В такие моменты человек теряет контроль над собой и неспособен рационально оценить реальную опасность.

Тарановская подчеркнула, что важно не предпринимать самостоятельные попытки принять какие-либо лекарства. Не стоит спешить в аптеку за успокоительными препаратами, измерять давление или искать ответы в интернете, такие действия только усилят стресс. Также не рекомендуется слишком много говорить о своих ощущениях и жаловаться на свое плохое самочувствие, так как это может только усугубить панику у самого человека и вызвать тревогу у окружающих.

Важно сразу после панической атаки обратиться к медицинскому специалисту и начать комплексное лечение.

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