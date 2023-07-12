Простить человека, который причинил боль, совсем непросто, но психолог Лилит Эдирнелян назвала эффективный способ сделать это. Она предложила первым делом взять в руки лист бумаги и ручку.

После этого нужно написать все то, что хотелось бы высказать обидевшему человеку. Выразить на бумаге все эмоции и чувства. А затем каждый день дополнять и заново перечитывать это своеобразное письмо. Причем делать это даже тогда, когда добавить к написанному уже будет некогда. До того момента, пока послание не перестанет цеплять какие-то струны в душе.

Также психолог отметила, что умение прощать людей, причинивших боль – это очень важно, так как в противном случае обида порождает негативные эмоции. А они плохо влияют на качество жизни и могут становиться причинами стрессов.