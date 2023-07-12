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Британец, проживающий в городе Манчестер, в течение семи лет содержал в своей однокомнатной квартире пузатую свинью (pot-bellied pig) и раскормил ее до невероятных размеров. Об этом сообщает портал itv.com.

Автор материала отмечает, что мужчина кормил свинью по кличке Порша нездоровой пищей, поэтому она растолстела до огромных размеров. В рацион ее питания обычно входили различные сладости и газировка. Поэтому вес свиньи составил 165 кг, что вдвое превышает допустимые нормы для данной породы животного.

Свинья практически перестала двигаться самостоятельно, поэтому животное было изъято у хозяина и передано в приют. Спасатели, которые занимались перевозкой Порше в приют, заявили, что они впервые видят настолько жирную свинью.

В приюте животное похудело до приемлемых размеров в результате строгой диеты, что позволило животному избавиться от проблем со здоровьем. Портал опубликовал соответствующие кадры с Порше до диеты и после, на которых можно увидеть как свинка похудела и самостоятельно бегает на природе.

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