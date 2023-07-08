8 июля в России отмечается день семьи, любви, верности. Этот праздник был выбран именно в день православных святых Петра и Февронии, которые на Руси издавна считали покровителями семьи.

Глава учебного комитета РПЦ, протоирей Максим Козлов, заявил, что рождение детей – это дар Божий и исполнение Его воли. По словам священнослужителя, если бы люди рожали детей только лишь в благополучные времена, что человечество было бы обречено на погибель.

Священник отметил, что в истории периоды мира являются кратковременными, поэтому род людской был бы обречен на вымирание, если бы люди выбирали, когда стоит рожать детей, а когда нет. По словам протоирея, будущее не может быть определенным, как и нельзя предсказать стабильность. Но это не значит, что стоит отчаиваться. Рождение детей является естественным процессом, поэтому «ничто естественное в нашей жизни не отдаляет нас от Бога». И какими бы ни были времена, женщины должны исполнять свой долг, даруя новую жизнь.