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42-летнюю Ирину Шебалкову из Екатеринбурга нашли мертвой, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

13 июля женщина уехала в неизвестном направлении на велосипеде. С тех пор ее никто не видел, поэтому был объявлен розыск.

Волонтеры рассказали, что погибшая с трудом ориентировалась в пространстве из-за болезни. Она нуждалась в помощи врачей.

«Найдена, погибла. Всем спасибо за помощь в поиске. Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда 16 июля.

Обстоятельства гибели Ирины Шебалковой предстоит выяснить правоохранительным органам. Для этой цели будут проведены необходимые экспертизы. В настоящий момент никаких официальных комментариев от Следственного комитета по Свердловской области не поступало.

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