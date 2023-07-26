Сторонник украинских националистов, который вел активную пропаганду полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) задержали в столице Хакасии Абакане. ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что 18-летний задержанный входил в состав организации «Этническое национальное объединение», головной офис которой располагается в Киеве.

Распространением материалов, которые оправдывали террористические методы «Азова» и являлись пропагандой для привлечения единомышленников, мужчина начал осуществлять в декабре прошлого года. На протяжении месяца в мессенджере Telegram он рассылал откровенно пропагандистские призывы.

После задержания в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 часть вторая – призывы к экстремистской деятельности. В качестве наказания она предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.