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Американскую компанию Mars, которая занимается производством кормов для животных и продуктов питания заподозрили в финансировании ВСУ. В настоящий момент ее проверкой занимается подмосковная прокуратура.

Напомним, производственный комплекс компании Mars находится в Ступино. Основная ее продукция – это продовольственные товары, жевательные резинки, соусы консервированные и напитки, а также корма для домашних животных.

Прокуратура Московской области намерена проверить компанию, выяснить, достоверными ли являются документы об уплате ею налогов в бюджет России, а также узнать, не перечисляет ли она средства на финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

По поводу проверки корпорации к Генпрокуратуре обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он отметил, что компания может отправлять заработанные в России средства на Украину под прикрытием гуманитарных миссий и спонсировать ВСУ.

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