Прокуратура Харьковской области прокомментировала удары по областному центру и региону в ночь на 31 июля. Представители надзорного ведомства сообщили о попадании ракет в несколько складов.

Военные корреспонденты «Русской весны» предположили, что речь идет о складах ВСУ, на которых хранились вооружение, боеприпасы и техника.

В Сети появилось множество видеозаписей, на которых запечатлены здания уже после взрыва. Видно, что в них начался сильный пожар. По словам представителей прокуратуры, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

ВС РФ продолжают контратаковать в Старомайорском, где враг уже выбит с передовых событий. Также российские военные отбили наступление ВСУ в районе Работино. Противник был вынужден отступить, так как потерял много солдат и техники.