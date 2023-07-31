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Прокуратура Харьковской области прокомментировала удары по областному центру и региону в ночь на 31 июля. Представители надзорного ведомства сообщили о попадании ракет в несколько складов.

Военные корреспонденты «Русской весны» предположили, что речь идет о складах ВСУ, на которых хранились вооружение, боеприпасы и техника.

В Сети появилось множество видеозаписей, на которых запечатлены здания уже после взрыва. Видно, что в них начался сильный пожар. По словам представителей прокуратуры, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

ВС РФ продолжают контратаковать в Старомайорском, где враг уже выбит с передовых событий. Также российские военные отбили наступление ВСУ в районе Работино. Противник был вынужден отступить, так как потерял много солдат и техники.

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