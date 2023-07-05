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Профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских заявил, что в условиях, когда курсы евро и доллара достигли 98 и 90 рублей соответственно и продолжают расти, единственное, что могут сделать россияне – это потратить все деньги и перестать о них волноваться.

Эксперт также рассказал, почему сейчас наблюдается рост курса иностранных валют. Он напомнил, что в 1998 году была примерно такая же ситуация. Тогда также искусственно сдерживали курс, а когда отпустили, произошел экономический взрыв. Именно поэтому давить пружину денежной массы совершенно бессмысленно, она все равно рвется вверх и когда-то своего добьется.

Бельских пояснил также, что подчистую тратить деньги не нужно, желательно иметь «подушку безопасности» хотя бы на полгода. Причем наличными либо на банковской карте, с которой средства будет несложно снять в любой момент.

“Но, стратегически деньги сейчас как горячие пирожки. Остынут и все. Холодными их есть не будут”, — отметил профессор.

Он также назвал причиной инфляции и роста цен большое количество социальных выплат. Отдельным категориям деньги раздают просто так, на них товары и услуги не производятся, что и приводит к инфляционным процессам.

Игорь Бельских порекомендовал также воспользоваться последней возможностью взять дешевые кредиты, пока Центробанк не поднял ставку. Но в то время предостерег от ипотеки.

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