Австралийские ученые начнут работу над созданием умной машины, которая будет обучаться на протяжении своей жизни. Проект получил название DishBrain. Команда специалистов планирует произвести слияние ИИ с клетками человеческого мозга. Отмечается, что проект будет профинансирован Министерством обороны и Управлением национальной разведки Австралии. Сумма финансирования проекта составит 600 тысяч долларов.

Главной проблемой, с которой столкнулись специалисты, работающие с искусственным интеллектом, это ограниченность в запоминании информации из предыдущих задач. А человеческий мозг в отличии от ИИ легко обучается, адаптируется к новым ситуациям, применяя полученные знания для решения новых задач.

Именно поэтому исследователи хотят объединить клетки мозга с искусственным интеллектом, чтобы создать симбиоз, обучающийся на протяжении всей жизни. Специалисты ожидают, что результаты данного исследования окажут серьезное влияние на различные области, в том числе робототехнику и нейрокомпьютерные интерфейсы.