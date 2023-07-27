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Российский продюсер Максим Фадеев поделился своим прошлым опытом в интервью с изданием «Российская газета».

Несколько лет назад он принял решение закрыть свой лейбл MALFA и стал избегать публичности, стремясь к уединению. В то время он даже задумывался об уходе в лес, чтобы избежать общения с другими людьми. Однако в последний момент его планы изменились.

Фадеев рассказал, что на определенном этапе его жизни он утомился от роли продюсера и помощи своим артистам. С его слов, он просто перестал находить удовольствие в этой сфере.

Касаясь своей прошлой деятельности, Максим Фадеев упомянул, что помимо музыкальной подготовки, он также обучал некоторых артисток основам личной гигиены.

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