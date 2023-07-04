Просьба польского руководства о размещении на территории своей страны ядерного оружия США напрямую связано с начавшейся предвыборной гонкой. Варшава изъявила желание стать участницей программы NATO Nuclear Sharing по примеру Берлина и Рима, однако Вашингтон прохладно отнесся к данной инициативе своих союзников.

Формальным поводом данного заявления, по словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, стало размещение Российской Федерацией тактического ядерного оружия в Белоруссии. При этом соседство Польши с Калининградской областью России до сих пор никак не волновало Варшаву.

Примечательно, что для США размещение ядерного оружия в Польше не имеет никакого смысла с военной точки зрения. Однако заявления польского руководства рассчитаны на внутреннего потребителя в преддверии парламентских выборов.

Правящая партия «Право и справедливость» делает ставку на борьбу с Россией, а поэтому своих главных конкурентов из партии «Гражданская платформа» они хотят выставить в качестве «агентов Кремля». Поэтому основной удар правящая партия планирует нанести по Дональду Туску, занимавшему пост премьер-министра с 2007 по 2014 года.

Для этих целей по центральному телевидению показали документальный фильм под названием Reset («Перезагрузка»), в котором сообщалось о готовности со стороны Вашингтона реализовать свой проект противоракетной безопасности на территории Польши еще в 2007 году. Однако, как утверждают авторы фильма, после прихода к власти Туска проект был свернут под давлением Москвы.