Актриса и кинопродюсер Дрена Де Ниро, являющаяся приемной дочерью всемирно известного актера Роберта Де Ниро, сообщила о смерти своего 19-летнего сына. Причина смерти Леандро Де Ниро не сообщалась.

Дрена написала на своей страничке в популярной соцсети следующие строки: «Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь идти дальше… Хотела бы я быть с тобой прямо сейчас… Покойся с миром, мой дорогой мальчик». Отец юноши – художник Карлос Родригес в знак своей скорби в соцсетях выложил изображение черного квадрата.

Покойный Леандро был начинающим актером. Он снимался в эпизодических ролях. Один из известных фильмов, в котором он сыграл эпизодическую роль – «Звезда родилась» 2018 года.

Дрена Де Ниро является приемной дочерью Роберта Де Ниро. Актер удочерил девочку и дал ей свою фамилию, когда женился на ее матери Дайэнн Эббот. У нее есть единоутробный брат Рафаэль, отцом которого является Роберт Де Ниро.