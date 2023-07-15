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Двое пассажиров погибли в результате столкновения грузовика МАН с рейсовым автобусом. В МВД по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло в 5:10 15 июля.

На 91-м километре трассы Краснодар-Ейск зерновоз внезапно выехал на встречную полосу, что и спровоцировало столкновение. В автобусе, следовавшем по маршруту Тула-Анапа, находился 41 человек. 17 из них получили травмы разной степени тяжести, есть двое погибших, сообщил глава пресс-службы главка УМВД по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют все причины аварии, устанавливают обстоятельства, при которых произошло столкновение.

Анапа в этом году стала одним из самых популярных направлений для отдыха россиян. В настоящий момент на курортах проводит отпуск огромное количество отдыхающих.

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