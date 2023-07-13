В рамках саммита НАТО, который проходил в городе Вильнюс с 11 по 12 июля, прошла встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. В ходе беседы голландский премьер попросил принести ему чашку кофе, однако украинский президент предложил ему свою порцию.

Премьер-министр Нидерландов решил в шутливой форме отказаться от предложенного Зеленским кофе заявив, что поскольку Украина ведет активные боевые действия, то и кофе, в первую очередь, необходимо выпить украинскому президенту. При этом Зеленский ответил, что можно разделить его чашку кофе поровну, 50 на 50.

При этом в Сети мгновенно отреагировали на данную ситуацию с украинским президентом Зеленским и премьер-министром Нидерландов Рютте. Как отметил один из комментаторов, в рамках очередного пакета помощи государству Украина Европейский союз выделил представителю киевского режима Зеленскому «половину чашки кофе».