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Лидеры африканских государств прибыли в Санкт-Петербург на встречу с российским руководством не ради бесплатного зерна, заявил президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что безвозмездная передача зерна африканским государствам и другие дары безусловно демонстрируют щедрость России. Но цель приезда лидеров этих стран заключается совсем в другом.

«Мы понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы отмечаем это, но это не наша основная цель», – пояснил Рамафоса.

По его словам, гораздо важнее для Африки узнать, какие шаги предпринимает России для мирного урегулирования конфликта на Украине. Рамафоса пояснил, что блокировка Черного моря не входит в интересы африканских государств, так как оно используется для множества поставок из стран региона.

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