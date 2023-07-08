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Спустя год после вывода с территории острова Змеиный российских военнослужащих украинский президент Владимир Зеленский побывал на нем, чтобы своеобразно «отметить» 500 дней активных боевых действий на территории Украины. Соответствующий видеоролик был опубликован в официальном Телеграм-канале украинского лидера.

На кадрах можно увидеть, как лидер Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком в сопровождении автоматчиков прибывает на остров Змеиный, расположенный в дельте Дуная, на скоростной моторной лодке. По словам Зеленского, он побывал на острове, чтобы почтить память военнослужащих ВСУ, которые сложили свои головы в «одной из самых главных битв» украинского конфликта.

Напомним, что Вооруженные Силы Российской Федерации взяли под контроль остров Змеиный еще в конце февраля 2022 года, однако уже 30 июня Минобороны РФ сообщило о выводе войск с территории острова в качестве жеста доброй воли. Таким образом, Москва продемонстрировала свое согласие на вывоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины, организованных под эгидой ООН.

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