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В пятницу 7 июля в особняке Вахдеттин в Стамбуле прошли переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Украины Владимиром Зеленским. По итогу переговоров Эрдоган заявил, что Киев имеет право стать членом блока НАТО.

В ходе двухсторонних переговоров главы двух государств также обсудили текущую ситуацию на Украине и возможность продления зерновой сделки, срок действия которой заканчивается уже 17 июля. Турецкий президент выразил надежду, что механизм продления зерновой сделки сроком на три месяца будет успешно функционировать в течение двух лет. Для реализации данной инициативы Эрдоган готов провести телефонные переговоры или встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным.

Также на встрече обсуждался вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в котором Анкара выступает посредником. Также глава Турции подчеркнул, что он и дальше будет делать все от него зависящее, чтобы добиться прекращения боевых действий на территории Украины путем мирных переговоров.

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