В ходе встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым президент России Владимир Путин передал привет участникам специальной военной операции из этого региона.

Кобзев вручил главе государства фото бойцов, обратив внимание на надпись «Не подведем!», сделанную военнослужащими на снимке. Также глава региона отметил, что сибиряки во все времена были смелыми, целеустремленными и храбрыми.

«Крепкие ребята. Привет им всем передавайте», – заявил в ответ президент РФ.

Кобзев, в свою очередь передал от бойцов слова поддержки и благодарности. Он рассказал, что 192 бойца из Иркутской области имеют государственные награды за участие в спецоперации. К сожалению, погиб самый молодой из них Эдуард Дьяконов. В боях за Мариуполь он накрыл собственным телом гранату, спас от гибели своих сослуживцев, но сам не выжил.

Глава государства попросил губернатора держать на контроле вопрос оказания помощи семьям военнослужащих и бойцам, которые возвращаются домой.