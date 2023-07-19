Участники специальной военной операции выполняют «тяжелейшую работу в чрезвычайно опасных для здоровья и жизни условиях», заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что именно поэтому необходимо обеспечить бойцам ВС РФ перспективы карьерного роста не только в армии, но и на «гражданке».

Для участников СВО уже давно вводятся новые льготы, позволяющие после возвращения домой быстро пройти реабилитацию, заново влиться в общество, социально адаптироваться. Эти преференции не только облегчают жизнь военным, но и привлекают в ряды российской армии новых бойцов по контракту.

После завершения СВО ее участники станут кадровым резервом, так как они на деле доказали свою патриотизм, готовность рисковать жизнью ради защиты своей Родины с оружием в руках.