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Иностранные советники и наемники никак не помогают Киеву прорвать оборону ВС РФ. Запад, который снабдил Украину танками и БМП, теперь лишь наблюдает как эта техника хорошо горит в зоне проведения специальной военной операции, заявил в ходе оперативного совещания Совета безопасности президент России Владимир Путин.

Также он отметил, что на Западе видят и то, что их боевые машины по целому ряду параметров уступают советской и российской бронетехнике.

«Весь Запад видит, что их „хваленая“ техника прекрасно горит и даже в чем-то уступает советским машинам. Результатов украинского контрнаступления нет. Киеву не помогают поставки оружия и иностранные наемники и советники, чтобы прорвать фронт российской армии», – заявил глава государства.

Также он отметил, что мобилизационный ресурс Украины истощается. Военкоматы проводят одну облаву за другой и тотальные мобилизации, но им все сложнее становится загонять людей на фронт.

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