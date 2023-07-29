Весной прошлого года Украина называла условием для мирных переговоров отвод российских войск от Киева. Но когда оно было выполнено, украинские власти отказались от взятых на себя обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», – пояснил глава государства на встрече с главами стран Африки.

Напомним, что российские ВС в 2022 году действительно ушли из Киевской и Черниговской областей. На тот момент еще продолжались мирные переговоры между делегациями обеих стран при посредстве Турции. Однако после отвода войск Киев устроил провокацию в Буче, обвинив РФ и отказавшись от продолжения переговорного процесса.