Дискуссия по конфликту на Украине с лидерами африканских государств была полезной и откровенной, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо глава государства отметил, что ранее делегации Африки и РФ уже говорили о происходящем на Украине в конце июня, передает РИА Новости.

«Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», – заявил российский лидер.

В ходе встреч с главами африканских стран Владимир Путин также заявил, что весной прошлого года Украина просила отвести войска РФ от Киева в обмен на переход к мирным переговорам. Однако после выполнения Россией условия ВСУ нарушили соглашение.

Ранее пресс-секретарь Кремля анонсировал заявление президента РФ Владимира Путина по Украине после завершения всех встреч с африканскими лидерами.