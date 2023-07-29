ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дискуссия по конфликту на Украине с лидерами африканских государств была полезной и откровенной, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо глава государства отметил, что ранее делегации Африки и РФ уже говорили о происходящем на Украине в конце июня, передает РИА Новости.

«Вчера у нас также была возможность продолжить обмен мнениями с вашим активным участием, господин президент. На мой взгляд, состоялась очень откровенная полезная дискуссия», – заявил российский лидер.

В ходе встреч с главами африканских стран Владимир Путин также заявил, что весной прошлого года Украина просила отвести войска РФ от Киева в обмен на переход к мирным переговорам. Однако после выполнения Россией условия ВСУ нарушили соглашение.

Ранее пресс-секретарь Кремля анонсировал заявление президента РФ Владимира Путина по Украине после завершения всех встреч с африканскими лидерами.

Вам может понравиться

Лолита Милявская выступила против критики молодых артистов

Лолита Милявская, российская певица, считает, что нельзя критиковать молодых исполнителей. Ее слова приводит «Пятый канал». «Я из тех людей, которые вообще не завидуют молодым исполнителям и любят их. И когда

Путин «лично мешает» переговорам: Запад пытается склонить Россию к худому миру

Западные СМИ мгновенно отреагировали на сообщения о «решающей фазе» контрнаступления ВСУ и начали оценивать шансы на переговоры с Россией на условиях НАТО. «Московский комсомолец» пишет, что ближе к осени давление

Юлия Ефременкова рассказала, как они с Мондезиром зачали своих детей

В своем личном блоге звезда телепроекта «Дом-2», Юлия Ефременкова, поделилась откровенными деталями зачатия своих детей с Мондезиром Свет-Амуром. По словам Юлии, зачатие их близнецов произошло в атмосфере любви. Она рассказала,