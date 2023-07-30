Необычный мужчина из Японии с детства мечтал «стать животным», поэтому решил осуществить свое желание, заказав у японской компании Zeppet очень реалистичный костюм собаки породы бордер-колли стоимостью 20 тысяч долларов. После этого он начал выкладывать на своем YouTube-канале «Я хочу быть животным» видео с собой в роли собаки.

На опубликованных в Сети роликах можно увидеть, как человек-собака изображает из себя животное, которое играет на заднем дворе и выполняет различные трюка за вознаграждение. Опубликованные видеоролики стали очень популярными, поэтому японец решил впервые показаться на публике в своем костюме собаки.

В новом эпизоде жизни японца, изображающего из себя бордер-колли, он показался в городском парке, где его выгуливала молодая девушка. При этом корреспонденты смогли пообщаться с ним и узнать, что он тщательно скрывает свою идентичность, из-за опасений осуждений со стороны коллег по работе и знакомых. Его родные и друзья также считают его увлечение очень странным.