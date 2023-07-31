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На границе Мексики и США начали образовываться огромные толпы мигрантов, которые желают попасть в Америку в поисках лучшей жизни, после отмены 12 мая положения, разрешающего погранслужбе США депортировать мигрантов. Однако приграничные регионы Мексики уже переполнены людьми, которые были депортированы из США и теперь не могут найти себе работу и жилье в Мексике.

Обозреватель издания Prensa Latina пишет в своем материале со ссылкой на заявление директора Национального института миграции Мексики Франсиско Гардуньо, что мексиканские организованные преступные группировки активно вербуют депортированных из США мигрантов в свои ряды.

Высокий уровень преступности в Мексике эксперты связывают с давним процессом сращивания местных лидеров наркокартелей и представителей органов власти. В настоящий момент Мексика стала самым большим поставщиком наркотиков во всей Латинской Америки после крушения империи Пабло Эскобара и картеля «Джентльмены Кали» в Колумбии.

При этом автор материала отмечает, что мексиканские наркоторговцы получают современное вооружение через североамериканские компании, руководство которых тесно сотрудничает с чиновниками в США. При этом отмывание денег наркокартелей в Мексике налажено не только через панамские банки, но также осуществляется под прикрытием культурной и гуманитарной деятельности. Именно по этой причине Мексика лидирует в Латинской Америки по количеству различных международных фестивалей.

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